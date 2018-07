Árbitro relata ofensas de Fabrício à torcida: 'Vou embora dessa m...'

Depois de ofender a torcida do Internacional e jogar a camisa do clube no chão, muito dificilmente o lateral-esquerdo Fabrício vai voltar a atuar pela equipe colorada. Nem por isso, porém, ele deve se livrar de punições no âmbito da justiça desportiva. Afinal, o árbitro Luís Teixeira Rocha, que trabalhou na vitória do Inter sobre o Ypiranga, quarta-feira, no Beira-Rio, expôs tudo na súmula da partida.

"Aos 18 minutos do segundo tempo, expulsei diretamente o jogador do Internacional Fabrício, por este apresentar um comportamento ofensivo com o público presente ao estádio, dentro do campo de jogo e com a bola em jogo. Empregando linguagem ofensiva, disse o seguinte: ''Vão se f...'' e ''Vão tomar no c...''", escreveu o árbitro, citando explicitamente as ofensas.

Rocha ainda relatou que, com os dedos médios em riste, Fabrício gesticulou "de maneira ofensiva, grosseira e abusiva" com a torcida do Inter. "Após receber o cartão vermelho, Fabrício tira a sua camisa, joga ela no chão e continua falando palavras ofensivas aos torcedores do Inter. Disse: ''eu vou embora dessa m..., vão todos tomar no c...''", contou o árbitro.

Ele ainda relatou que os jogadores do Inter tentaram conter Fabrício, sem sucesso, uma vez que o lateral saiu de campo protestando contra a torcida. O jogador está afastado no Inter, que deve tomar uma decisão após a Páscoa.

Fabrício pode ser enquadrado em três artigos: incitar o ódio, ofensa moral e comportamento contrário a moral. No primeiro artigo, a pena varia entre 360 a 720 dias, enquanto nos outros a suspensão pode chegar a seis jogos.