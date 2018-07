Árbitro relata ofensas e Vanderlei Luxemburgo pode ser suspenso

RIO - A expulsão de Vanderlei Luxemburgo no intervalo do jogo em que o Fluminense venceu a Portuguesa por 2 a 1, no sábado, pode custar ao técnico tricolor de quatro a seis jogos de suspensão. De acordo com a súmula do árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio (GO), à disposição no site da CBF, Luxemburgo segurou o braço de Sampaio enquanto o árbitro caminhava para o vestiário e disse, entre outras coisas, que só tinha "filho da p.".

Na volta do intervalo, quando foi comunicado no túnel de acesso ao campo que tinha sido expulso, Luxemburgo esbravejou contra o quarto árbitro, Wagner Rosa, a quem repetiu a expressão ofensiva dirigida anteriormente a Sampaio.

Para o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmitt, Luxemburgo deve ser denunciado ainda esta semana pelo tribunal por ofensas à arbitragem. Além das suspensões, ele pode ainda ser punido com multa que varia de R$ 100,00 a R$ 100 mil.