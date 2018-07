Árbitro relata pisão de Valdivia na súmula do jogo contra o Flamengo

O árbitro Anderson Daronco relatou na súmula o pisão de Valdivia, do Palmeiras, no volante Amaral, do Flamengo, no jogo da noite de quarta-feira, no Pacaembu, pelo Brasileirão. O jogo terminou empatado em 2 a 2. No lance, o chileno ganhou o cartão vermelho, tornando-se desfalque certo para a partida do próximo domingo, contra o Goiás, fora de casa.

"Expulsei, diretamente, aos 37 minutos do segundo tempo, o atleta numero 10, sr. Jorge Luis Valdivia Toro, do Palmeiras, por pisar na nádega do adversário, enquanto o mesmo estava deitado no solo", registrou o juiz no documento.

"A partida estava paralisada para uma falta a favor do Flamengo. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e prosseguiu normalmente a partida. O atleta expulso saiu de campo normalmente", completou o árbitro, na súmula publicada pela CBF nesta quinta-feira.

O relato do juiz na súmula poderá ser utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para aplicar uma eventual punição no meio palmeirense.

Depois do jogo, Valdivia admitiu ter falhado no lance, ao reconhecer que teve uma conduta "absurda" e "idiota", segundo suas próprias palavras. O técnico Dorival Junior afirmou que a expulsão prejudicou o rendimento no Palmeiras nos minutos finais, quando o time buscava a virada, e garantiu que o jogador será cobrado pelo que fez em reuniões internas. No momento do cartão vermelho, a partida já estava empatada em 2 a 2.