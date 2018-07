Árbitro relata sinalizadores e cusparadas na súmula de Corinthians e Palmeiras

A derrota para o Palmeiras em casa por 2 a 0 neste sábado pode ter mexido com o Corinthians um pouco mais do que se esperava. Além da demissão de Cristóvão Borges, da perda da invencibilidade em casa, perder para o rival e da oportunidade desperdiçada de garantir vaga no G4, o time alvinegro ainda pode perder alguns mandos de jogos por conta da sua torcida.

A punição seria decorrente ao uso de sinalizadores por parte da torcida corintiana, e não pelos confrontos da mesma com a Polícia Militar que ocorreram no intervalo e no começo do segundo tempo. Tais confusões sequer foram citadas na súmula oficial da partida pelo árbitro Héber Roberto Lopes. Segundo o relatório, os artefatos teriam sido acesos durante a execução do hino nacional e permaneceram acesos durante toda a exibição.

O árbitro ainda relatou o fato de a torcida corintiana ter cuspido em direção da arbitragem e de jogadores do Palmeiras. Teve ainda o caso de uma faixa proibida ter sido estendida no setor norte e permanecido lá dos 12 minutos ao fim do primeiro tempo.

O Corinthians agora poderá responder por tais casos diante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Na 5ª colocação, a equipe tem 41 pontos somados na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo que ainda há jogos a serem disputados neste domingo. A perda de alguns mandos de jogos de acordo com a entidade pode ser fundamental para o futuro do time paulista no Brasileirão.