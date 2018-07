Segurança do Inter tentou agredir zagueiro da Ponte, diz árbitro

A confusão entre os jogadores na vitória do Internacional por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, no último domingo, no Beira-Rio, se estendeu aos vestiários. Inconformados com a falta de fair play dos gaúchos no lance do gol de Vitinho, os atletas ponte-pretanos foram cobrar explicações. Em meio a discussões e xingamentos, um segurança do clube gaúcho teria tentado agredir um atleta rival, como relatou na súmula o árbitro Ricardo Marques Ribeiro.

"Um segurança do S.C. Internacional, cujo nome não foi possível identificar, tentou desferir um chute contra o atleta número 3, Renato Chaves, da equipe A.A. Ponte Preta, que, por sua vez, ficou bastante irritado e transtornado, sendo necessário ser contido por seguranças da A.A. Ponte Preta", escreveu.

De acordo com o árbitro, Renato Chaves só não aumentou a confusão graças à ação de três colegas, que "ajudaram a conter os ânimos de seu companheiro". O goleiro Marcelo Lomba, o volante Fernando Bob e o atacante Alexandro foram os responsáveis por segurar o zagueiro.

Ainda de acordo com a súmula, a confusão teria começado bem antes, com jogadores e membros da comissão técnica de ambas as equipes "trocando empurrões e insultos". O árbitro também relatou as ofensas do roupeiro da Ponte Preta, Gleivan Alves Bezerra, aos colorados. "Vocês vão jogar em Campinas, cambada de safados. Filhos da p...! Isso foi uma sacanagem", disse.