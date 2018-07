Árbitro relata ter sido chamado de 'macaco' em jogo da A-3

Rafael de Araujo Pereira, que atuou como quarto árbitro da partida entre São Carlos e Itapirense, quarta-feira à noite, em São Carlos, no interior de São Paulo, alega ter sido vítima de racismo. Ele acusa membros da torcida organizada 'sancaloucos' de terem proferido injúrias racistas contra ele ao término da partida, válida pela Série A3 do Campeonato Paulista e que terminou empatada por 1 a 1.

"Quando descíamos as escadas de acesso ao vestiário, os mesmos torcedores (da Sancaloucos) insultaram-me com as seguintes palavras 'Seu macaco, vai tomar no seu c..., filho da p...". Nesse momento voltei aos arredores do campo de jogo e os torcedores organizados continuaram os insultos. Todo o fato foi acompanhado pela policia militar que fazia nossa escolta dentro do campo de jogo até o nosso vestiário", escreveu o árbitro na súmula da partida.

De acordo com Pereira, ele solicitou aos policias que identificassem os envolvidos. "alguns torcedores, ao perceberem que seriam identificados, se evadiram do estádio pulando o portão de acesso. Porém, um dos torcedores foi identificado e encaminhado a delegacia de policia para elaboração do boletim de ocorrência", contou.

Na súmula, o árbitro da partida, Caio Cesar da Costa Mello, também reclama ter sido ofendido pelos membros da Sancaloucos ainda na saída para o intervalo. Mello aponta que também escutou "um torcedor" ofender o quarto arbitro. Como estava no túnel, alega ele, não viu quem seria esse torcedor.