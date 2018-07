Árbitro revela ofensas de Fabrício e pode complicar Internacional

O lateral-esquerdo Fabrício pode receber uma dura punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão no fim do jogo entre Internacional e São Paulo, quarta-feira à noite, no Morumbi, pelo Brasileirão. Na súmula da partida, o árbitro Heber Roberto Lopes relatou que o jogador o ofendeu diversas vezes e ainda agarrou o jogador tricolor Osvaldo pelo pescoço.

"(Fabrício foi) expulso em decorrência do segundo cartão amarelo, por reclamar fazendo gestos em protesto contra marcação de uma falta para o adversário. Após a amostragem do cartão vermelho, o atleta chutou a bola para cima em direção da torcida e proferiu-me as seguintes palavras: 'Seu filho de uma p..., ladrão, ladrão, ladrão, safado'", escreveu Heber na súmula.

O lance ocorreu já no fim da partida e a confusão tomou praticamente todos os quatro minutos de acréscimos dados por Heber. O árbitro relatou que Fabrício perdeu o controle depois do vermelho. "O atleta teve de ser contido pelos seus companheiros de equipe ao tentar aproximar-se de mim. consequentemente, segurou seu adversário Osvaldo pelo pescoço, tendo que ser contido pelos companheiros novamente. Ao deixar o campo de jogo, chutou um microfone que estava fixado ao solo próximo a zona de substituição."