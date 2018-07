Árbitro saca revólver em jogo de futebol amador em MG

Depois de uma confusão em campo e de, supostamente, sofrer uma agressão, o árbitro de um jogo do campeonato amador da cidade de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi até o vestiário e voltou com uma arma de fogo. Como não havia policiamento no local, Gabriel Murta, que apitava a partida, foi contido por seus auxiliares. O chefe de arbitragem da Federação Mineira de Futebol, Giuliano Bozzano, não descartou uma punição a Murta.

O jogo foi no último final de semana, e era válido pela Liga de Futebol Amador da cidade, entre os times do Amantes da Bola e do Brumadinho. Segundo o presidente da liga, Valdenir de Castro, o tumulto começou quando reservas e o treinador do Amantes da Bola invadiram o campo para pedir a expulsão de um adversário. Nessa hora um dos jogadores teria agredido o arbitro. Murta disse que pegou a arma por se sentir ameaçado.