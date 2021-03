Árbitro se esquece de transmissão ao vivo e urina dentro de campo na Copa do Brasil

A arbitragem no futebol brasileiro voltou à cena na Copa do Brasil. E não por erros ou acertos ou ainda abuso do uso do VAR. Desta vez, o caso é mais inusitado. Momentos antes de dar início ao jogo entre Boavista e Goiás, pela primeira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, o árbitro Dênis da Silva Ribeiro, de Alagoas, simplesmente urinou no gramado de costas para o banco de reservas, único lugar onde tinha gente no estádio.

Ele não levou em consideração que a partida estava sendo transmitida e havia TV no local, como em quase todos os jogos profissionais no Brasil. O torneio é nacional e um dos mais rentáveis para os clubes no calendário.

O árbitro, chamado no passado de "sua senhoria" numa alusão ao fato de que é ele quem manda na disputa, não quis correr para o vestiário dado o adiantado da hora e fez sua necessidade ali mesmo, sem baixar o calção, numa das cenas mais inusitadas neste ano do futebol brasileiro.

O gesto deixou incrédulos os torcedores nas redes sociais, que não acreditaram no que estavam vendo. A provável urina escorreu por entre seu uniforme e pernas. Depois disso, o árbitro amarrou o calção e deu início ao jogo. Em 90 minutos, o Boavista, do Rio, ganhou de 3 a 1 e eliminou o Goiás. O jogo ocorreu em Saquarema. O juiz não fez qualquer comentário após a partida.