Árbitro suspenso por erros na África é pré-selecionado para Copa-2014 O árbitro tunisiano Slim Jdidi, suspenso no mês passado pela Confederação Africana de Futebol devido a erros cometidos na recente Copa Africana de Nações, está entre os pré-selecionados da Fifa para apitar na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.