Árbitro tira foto com torcedores do Corinthians antes de partida do Brasileirão e gera polêmica

Uma cena bastante inusitada aconteceu minutos antes de a bola rolar na Neo Química Arena para o duelo entre Corinthians e Botafogo, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado. Enquanto acontecia uma homenagem ao goleiro Cássio, que completa na partida 603 jogos com a camisa corintiana, torcedores jogaram o celular em direção a Jean Pierre Gonçalves Lima, árbitro do jogo, pedindo fotos com o profissional. Ele atendeu ao pedido. O fato acontece no fim de uma semana em que a arbitragem foo condenada e colocada contra a parede pela CBF.

Após tirar o que parece ter sido uma selfie com o celular dos torcedores, o árbitro devolveu o aparelho para a arquibancada. A situação foi registrada durante a transmissão da partida, realizada pelo Premiere, serviço de pay per view.

Leia Também Corinthians defende tabu de 10 anos contra o Botafogo para se manter à sombra do Palmeiras

Nas redes sociais, o assunto dividiu opiniões. Torcedores chegaram a apontar o fato como curioso e uma possível brincadeira com Jean, que de acordo com publicações na internet, se assemelha fisicamente ao ator americano Vin Diesel, conhecido principalmente por atuar na franquia de ação 'Velozes e Furiosos'. Do outro lado da história, torcedores - principalmente do Botafogo - aproveitaram o ensejo para reclamar da atitude do juiz, insinuando que ele pudesse 'ajudar o Corinthians'.

Dentro de campo, Corinthians e Botafogo se enfrentaram pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno do torneio. O Estadão acompanhou o duelo em tempo real.

VEJA O VÍDEO ABAIXO: