Árbitro uruguaio apitará Corinthians x Flamengo

Primeiro clube brasileiro a decidir vaga nas quartas de final da Libertadores, o São Paulo entra em campo na terça-feira, quando recebe o Universitário no Morumbi. Esse jogo contra o time peruano terá a arbitragem do paraguaio Carlos Torres.

Na quarta-feira, além do confronto entre Corinthians e Flamengo, outro clube brasileiro decide seu futuro no torneio. É o Cruzeiro, que visita o Nacional em Montevidéu, no Uruguai, em jogo que terá a arbitragem do argentino Federico Beligoy.

Já na quinta-feira será a vez do Internacional entrar em campo para tentar a vaga nas quartas de final da Libertadores. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o time gaúcho recebe o argentino Banfield com arbitragem do colombiano William Roldán.