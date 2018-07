Árbitros do Paulistão vão se concentrar antes dos jogos A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou na tarde desta quinta-feira a escala de arbitragem das quartas de final do Paulistão, que terá dois jogos no sábado e dois no domingo. E os árbitros escolhidos vão se concentrar, assim como fazem normalmente os jogadores dos times de futebol, um dia antes de entrarem em campo para apitar as decisões.