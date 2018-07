Árbitros já 'jogaram' contra e a favor dos 20 times do Brasileirão

Apenas nas duas últimas rodadas, o quarteto foi envolvido na polêmica que assola o futebol nacional. A começar pelo clássico paulista de domingo, no qual um pênalti bem duvidoso, para não falar inexistente, foi anotado por Luiz Flávio de Oliveira após toque involuntário de mão de Antonio Carlos – uma recomendação da Fifa pede atitude enérgica dos árbitros nesse tipo de lance e a interpretação, na maioria das vezes, vem causando desagrado. O Corinthians venceu o jogo por 3 a 2 o que deixou os são-paulinos extremamente revoltados.

MORUMBI Três dias depois, no Morumbi, o Tricolor viu o goiano André Luiz de Freitas Castro marcar duas penalidades a seu favor, diante do Flamengo, questionáveis. Uma ocorreu após toque leve de Márcio Araújo em Alexandre Pato dentro da área. Outra, com Samir tocando a mão na bola, sem querer, e fora da área.

O jogo terminou empatado por 2 a 2 e os cariocas saíram na bronca. Já haviam reclamado de uma falta de Fred em Chicão no clássico com o Fluminense. O atacante empurrou o zagueiro antes de fazer o gol. Acontece que diante do Corinthians, foram os rubro-negros os beneficiados. A bola na mão de Fágner não era para ter sido transformada em pênalti. E o gol de Wallace também saiu após duplo impedimento, primeiro de Carlos Eduardo, depois do próprio defensor.

"É bom ver os outros chorarem também", disse Mano Menezes, técnico do Corinthians, após o clássico. A declaração, que poderia soar como provocação, na verdade revelou o péssimo momento da arbitragem brasileira. Os erros estão em todos os cantos e para todos. Uma hora um chora, na outra está rindo da desgraça alheia. O presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, até fez uma ameaça viu Twitter para a CBF após ver um gol anulado diante do Grêmio. "Fui assaltado pela última vez."

TENSÃO

Lutando contra o rebaixamento, o Palmeiras tem muitos jogos para reclamar também. Um deles ocorreu antes da parada da Copa do Mundo, na qual ficou no 0 a 0 com o Grêmio, mas viu um gol legal de Diogo ser anulado.

O portal do Estadão fez uma lista com alguns erros de arbitragem neste Brasileirão (ao menos um para cada lado) para mostrar que, em algum momento, um time beneficiado é prejudicado na sequência das partidas, o que só comprova que não há má fé, mas pouca técnica de nossos árbitros.

AS POLÊMICAS

ATLÉTICO-MG

Contra: No empate sem gols diante do Grêmio, Luan teve um gol mal anulado após Jailson Macedo de Freitas ver falta de Leonardo Silva em Barcos no início do lance.

A favor: Na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, os mineiros empatariam o clássico quando a auxiliar anotou impedimento de Marcelo Moreno, que estava mais de três metros atrás do zagueiro.

ATLÉTICO-PR

Contra: Time reclamou muito da arbitragem no empate por 2 a 2 com o São Paulo, após pênalti duvidoso sobre Luis Fabiano, convertido por Rogério Ceni, e pelo gol do atacante, no fim, com a bola batendo em seu braço.

A favor: Viu o árbitro não expulsar o zagueiro Cleberson após falta violenta em Rafael Sóbis, do Fluminense, que acabou deixando o jogo ainda na primeira etapa e com a partida empatada sem gols.

BAHIA

Contra: Vencia o Cruzeiro por 1 a 0 em pleno Mineirão quando viu a arbitragem inventar pênalti em Ricardo Goulart. No fim, os mineiros virarem o marcador.

A favor: Árbitro marca pênalti para o Coritiba, mas após muita reclamação dos baianos, volta atrás e assinala falta.

BOTAFOGO

Contra: Perdeu do Atlético-MG após gol irregular, com falta em Yuri Mamute no início da jogada.

A favor: No empate por 1 a 1 com o Criciúma, viu a arbitragem anular gol legítimo dos catarinenses feito por Paulo Baier após impedimento inexistente.

CHAPECOENSE

Contra: Na derrota para o Corinthians, no primeiro turno, time reclamou do empurrão de Guerrero em Ednei antes de o peruano marcar o gol do jogo.

A favor: Árbitro ignorou pênalti em golpe de MMA do lateral Fabiano no atacante Guerrero quando o time perdia por 1 a 0 no jogo do segundo turno, no Itaquerão. Time saiu com 1 a 1.

CORINTHIANS

Contra: Perdeu do Flamengo com gol em duplo impedimento e ainda viu a arbitragem apitar pênalti inexistente de Fágner.

A favor: Ganhou pênalti de graça quando perdia o clássico para o São Paulo por 1 a 0. A bola bateu sem querer no braço de Antônio Carlos.

CORITIBA

Contra: O time fez 1 a 0 diante do Santos na Vila Belmiro com Luccas Claro, mas árbitro anula gol alegando impedimento de Zé Eduardo, que teria atrapalhado o goleiro Aranha. Santistas nem reclamaram e time vence no fim por 2 a 1.

A favor: Keirrison se joga na área após disputa com jogador do Vitória e árbitro marca pênalti.

CRICIÚMA

Contra: Não teve pênalti marcado, na estreia do campeonato diante do Palmeiras, quando vencia por 1 a 0 e viu Tiago Luis, após chutar Silvinho, cortar cruzamento com a mão. Acabou levando a virada.

A favor: No empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, viu a arbitragem anular dois gols legítimos dos mineiros.

CRUZEIRO

Contra: Na derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, a bandeirinha deu impedimento num lance de ataque que Marcelo Moreno estava mais de três metros atrás do zagueiro.

A favor: Teve pênalti de Ceará em Zé Eduardo ignorado quando vencia por 2 a 1, semelhante ao anotado a seu favor em Nilton.

FIGUEIRENSE

Contra: No 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, viu o árbitro dar pênalti inexistente para os baianos após bola na mão. O jogo estava 0 a 0 e Juan falhou na cobrança.

A favor: Viu o juiz marcar pênalti quando perdia por 1 a 0 para o Santos após cruzamento bater no braço de Alison, que estava de costas. Até fez o 1 a 1, mas levou 3 a 1 no fim.

FLAMENGO

Contra: Pênalti marcado para o São Paulo com toque na mão de Samir sem querer e fora da área.

A favor: Venceu o Corinthians com um gol irregular e teve pênalti mal marcado a seu favor.

FLUMINENSE

Contra: Teve gol mal anulado de Henrique diante do Corinthians quando vencia por 1 a 0. No fim, jogo terminou 1 a 1 com paulistas reclamando de pênalti claro em Luciano.

A favor: Empatou com o Flamengo por 1 a 1 após ver Fred empurrar Chicão antes do gol de igualdade.

GOIÁS

Contra: Pênalti para o Botafogo sobre Wallyson foi bem questionável e ainda viu o árbitro ignorar falta dentro da área de Bolívar em Wellington Júnior.

A favor: Francisco Carlos do Nascimento deu pênalti de Dedé em Esquerdinha numa disputa limpa de ombro quando o jogo estava 1 a 0 para os mineiros. Mas goianos erram a cobrança e perdem o jogo.

GRÊMIO

Contra: Barcos abriu o marcador diante do Vitória após dominar a bola com o braço. Mas time acabou levando a virada em gols irregulares: um pênalti inexistente e uma falta em seu zagueiro.

A favor: No empate por 0 a 0 com o Palmeiras antes da parada para a Copa, poderia ter saído com derrota caso a arbitragem não anulasse gol legal de Diogo.

INTERNACIONAL

Contra: No empate por 1 a 1 com o Coritiba, árbitro marca pênalti bastante questionável de Dida em Keirrison quando vencia por 1 a 0.

A favor: Alexandre Pato chuta e bola, que ia para o gol, bate na mão do zagueiro Juan. Árbitro não marca pênalti.

PALMEIRAS

Contra: Levou gol de Alecsandro, do Flamengo, após Eduardo da Silva tocar com a mão na bola antes do cruzamento para o centroavante.

A favor: Equipe vence o Criciúma por 1 a 0 com gol no fim, em lance no qual Cristaldo empurra e desloca o zagueiro Fábio Ferreira antes de balançar as redes.

SANTOS

Contra: No clássico com o Corinthians, no qual perdeu por 1 a 0 na Vila Belmiro, a equipe reclamou muito das faltas ignoradas pela arbitragem, que deixou de expulsar Petros logo aos 12 minutos de jogo por agressão em Raphael Claus.

A favor: O Coritiba fez 1 a 0 diante do Santos na Vila com Luccas Claro, mas árbitro anula gol alegando impedimento de Zé Eduardo, que teria atrapalhado o goleiro Aranha. Santistas nem reclamaram e time venceu no fim por 2 a 1

SÃO PAULO

Contra: Diante do Corinthians, no Itaquerão, vencia por 1 a 0 quando a bola bateu na mão de Antonio Carlos, sem querer, e a arbitragem, após demorar bastante, marca pênalti convertido por Fábio Santos. O time saiu derrotado por 3 a 2.

A favor: Teve pênalti marcado pelo árbitro em toque de mão involuntário de Samir, do Flamengo. Além de o zagueiro não ter cometido a falta, ele ainda estava fora da área. Rogério Ceni desperdiçou a cobrança e o jogo acabou 2 a 2.

SPORT

Contra: Na visita ao Cruzeiro, jogo estava 0 a 0 quando o Sport abriu o marcador num gol legal de Leonardo aproveitando cruzamento de Durval. Mas o juiz anotou falta do zagueiro Ferron e o time acabou perdendo por 2 a 0.

A favor: Na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, viu o adversário empatar por 2 a 2 e 2 com Gabriel e o gol ser anulado. No lance, foi marcado impedimento, inexistente, de Leandro Damião que, em posição legal, ajeitou para o garoto.

VITÓRIA

Contra: Na derrota por 2 a 0 para o Coritiba, Keirrison se joga na área após lance com Kadu. O árbitro marca pênalti.

A favor: Na virada sobre o Grêmio, por 2 a 1, após ver Barcos dominar na mão antes de abrir o placar, buscou o triunfo com gols irregulares de Caio (fez falta em Pedro Geromel no primeiro e cobrou pênalti inexistente no segundo).