Arboleda celebra campanha perfeita do São Paulo na Sul-Americana: 'Siga o líder'

Reconhecido pela força do jogo aéreo, mas por dificuldades na saída de bola, o zagueiro Robert Arboleda vem se caracterizando também pelos gols marcados na Copa Sul-Americana. Depois de ter aberto o placar na vitória sobre o Ayacucho, por 3 a 2, na semana passada, fora de casa, o equatoriano também abriu o triunfo do São Paulo sobre o Everton, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Morumbi.

O São Paulo tem seis pontos, 100% de aproveitamento, contra três do próprio Ayacucho. O defensor dividiu os méritos da artilharia com a equipe e comemorou a liderança do Grupo D. "Tudo isso é trabalho do time, estamos fazendo as coisas da melhor maneira. O apoio que a gente tem dos companheiros é muito importante. Conseguimos mais três pontos e que siga o líder", disse o defensor.

O próximo jogo será importante para a campanha na fase de grupos. O time de Rogério Ceni vai enfrentar o Jorge Wilstermann fora de casa no dia 28 de abril. Só o campeão da chave se classifica à próxima fase.

"Teremos um jogo muito difícil pela frente, mas estamos trabalhando muito. Os treinos do Rogério estão sendo seguidos. Isso foi demonstrado no campo de jogo. Temos um grupo, é importante apoiar quem esteja jogando. Esperamos fazer mais gols e ajudar o time", avaliou.

Ceni vem usando escalações alternativas na Sul-Americana, poupando os titulares para o Campeonato Brasileiro, prioridade da equipe na temporada. Nesta quinta-feira, por exemplo, o time começou com um quarteto ofensivo formado por Toró, Talles e Juan - todos das categorias de base -, além de Luciano, no comando do ataque. Os titulares, como Nestor e Calleri, entraram no segundo tempo.