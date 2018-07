Arboleda dá receita para Equador bater Brasil: 'Atenção todo o tempo'

Há pouco mais de dois meses no Brasil, o zagueiro Robert Arboleda quer aproveitar esta experiência no País para ajudar o Equador a bater a seleção de Tite nesta quinta-feira. O jogador do São Paulo considerou que sua equipe precisará de muita atenção se quiser sair vencedora do duelo que acontecerá na Arena do Grêmio, às 21h45, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

"É um grande desafio enfrentar o Brasil. Para mim, eles têm os melhores jogadores do mundo. Mas nós devemos estar bem concentrados para evitar os erros. O Brasil é uma seleção muito rápida, tem um bom toque. O Equador deve estar atento o tempo todo da partida se quiser conseguir um resultado positivo", declarou nesta terça.

Titular do São Paulo em meio à luta para fugir da zona de rebaixamento, o zagueiro disse estar "passando pelo melhor momento da carreira", mas não sabe se vai ser titular nesta quinta-feira. Ele próprio, porém, minimizou a dúvida e fez questão de exaltar seus concorrentes por uma vaga na equipe.

"São todos bons jogadores. Esperamos ter a oportunidade de atuar, fazê-lo da melhor maneira, seja com o Fernando (León), o Gabriel (Achilier) ou o (Darío) Aimar. Mas acho que estou passando pelo melhor momento da minha carreira", avaliou.

Com 20 pontos, o Equador ocupa a sexta colocação das Eliminatórias e hoje estaria fora até da repescagem por um lugar na Copa. Por isso, os jogadores da seleção garantiram que vêm ao Brasil em busca da vitória. E eles se apegam a um resultado surpreendente obtido na primeira rodada para alimentar a esperança.

"Jogamos muito bem nas Eliminatórias e conseguimos resultados positivos que ninguém pensava, quando a expectativa não estava a favor do Equador. Ganhamos da Argentina em Buenos Aires (por 2 a 0), e este resultado não estava nos planos das pessoas. Mas em campo, são 11 contra 11 e depois de 90 minutos vamos ver o que acontece", considerou o lateral-esquerdo Cristian Ramírez.