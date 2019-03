Arboleda é convocado para a seleção e vai desfalcar o São Paulo no Paulistão

Destaque do São Paulo na temporada, o zagueiro Arboleda recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira. O jogador foi convocado para a seleção do Equador para substituir Ayrton Preciado, que foi cortado pelo técnico Hernán Darío Gómez após sofrer uma lesão.

O zagueiro então estará à disposição da seleção para os amistosos contra os Estados Unidos, dia 21 de março, no estádio do Orlando City, na Flórida, e contra Honduras, no dia 26, na Arena Red Bull, em Nova Jérsei, ambos nos Estados Unidos.

Com a convocação, Arboleda vai desfalcar o São Paulo e não poderá enfrentar o São Caetano, na quarta-feira, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, e também na primeira partida das quartas de final do Estadual, caso o time se classifique para a fase de mata-mata.

A ausência de Arboleda será bastante sentida porque o zagueiro é titular absoluto do time e vem fazendo boas exibições nesta temporada. Ele foi contratado no segundo semestre de 2017, tem 75 jogos pelo clube e cinco gols marcado. Chegou como um atleta pouco conhecido e virou um dos ídolos do time.