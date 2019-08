Arboleda é liberado de treino do São Paulo para resolver questões pessoais

O zagueiro Arboleda desfalcou o treino do São Paulo na tarde desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. O equatoriano foi liberado pela comissão técnica para resolver questões pessoais e deve voltar aos trabalhos na segunda-feira. Neste sábado, os jogadores realizarão atividades leves antes da folga no domingo.

O meia Lucas Fernandes também desfalcou a atividade em campo. Ele recebeu uma pancada na coxa esquerda durante o jogo-treino contra o Nacional, na última quarta-feira, e ficou na parte interna do CT da Barra Funda.

Os outros jogadores que realizaram tratamento foram os atacantes Antony, com inflamação no joelho esquerdo, e Pablo, com lesão no tornozelo direito. Antony não preocupa para o clássico contra o Santos, no dia 10, enquanto Pablo seguirá como desfalque.

Já o volante Liziero e o atacante Rojas continuaram os trabalhos de transição física em outro campo. Liziero sofreu uma lesão no tornozelo direito em maio e tem chances de retornar no clássico da semana que vem. Rojas operou o joelho direito no fim do ano passado e ainda não tem prazo para voltar a ficar à disposição. Por fim, o goleiro Tiago Volpi seguiu os trabalhos físicos na parte interna do CT da Barra Funda, como já havia acontecido na quinta-feira.

O São Paulo tem duas semanas apenas de treinos porque o jogo contra o Athletico-PR, que seria neste fim de semana, foi adiado. A próxima partida será o clássico contra o Santos no dia 10, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.