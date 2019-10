Arboleda é o oitavo estrangeiro a atingir 100 jogos pelo São Paulo

A vitória do São Paulo sobre o Avaí, por 1 a 0, no Morumbi, no último domingo, foi especial para o zagueiro Arboleda. Não só por causa do gol marcado, mas também por ter atingido a marca de 100 jogos pelo clube.

O equatoriano superou o chileno Maldonado, que tem 99 partidas, e tornou-se o oitavo estrangeiro que mais atuou pelo São Paulo. Agora com 100 jogos, Arboleda está atrás de Poy (525, argentino), Dario Pereyra (453, uruguaio), Pedro Rocha (393, uruguaio), Forlan (243, uruguaio), Lugano (213, uruguaio), Sastre (129, argentino) e Renganeschi (107, argentino).

“Atingir essa marca é algo muito especial, porque sempre trabalhei para conseguir coisas grandes. Esse é o primeiro passo, porque o meu objetivo é ser campeão pelo São Paulo. E tenho certeza de que isso acontecerá”, afirmou o zagueiro equatoriano.

Arboleda foi contratado em 2017 e exaltou a experiência até agora no clube tricolor. “O São Paulo é um clube muito grande e acrescentou muito na minha vida. Além de crescer profissionalmente, aprendi muito aqui e espero seguir assim”, disse.

Ao longo de sua história, o São Paulo já teve 80 jogadores estrangeiros. O último foi o lateral-direito espanhol Juanfran, contratado no meio desta temporada. O país que mais cedeu atletas é a Argentina, com 27.