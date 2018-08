Arboleda e Sornoza são convocados pelo Equador e desfalcam São Paulo e Fluminense

O técnico Hernán Darío Gómez anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados para representar o Equador em dois amistosos a serem realizados no mês de setembro. No dia 7, a seleção sul-americana encara a Jamaica na cidade de Harrison, em New Jersey. Quatro dias mais tarde, também nos Estados Unidos, o adversário será a Guatemala, em Bridgeview, Illinois.

Na lista de 22 nomes, dois jogadores que atuam no Brasil foram lembrados. Darío Gómez chamou o zagueiro Arboleda, que vive grande fase na defesa do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, e o meia Sornoza, que entre altos e baixos é um dos principais nomes do elenco do Fluminense.

Graças à convocação, porém, os dois jogadores serão desfalques para suas equipes na 24.ª rodada do Brasileirão. Arboleda ficará de fora da zaga são-paulina na partida contra o Bahia, dia 8 de setembro, no Morumbi. Já o Fluminense não terá Sornoza quando fizer o clássico com o Botafogo, no dia seguinte, no Maracanã.

Entre os demais convocados de Darío Gómez, destaque para o zagueiro Frickson Erazo, ex-Flamengo, Grêmio, Vasco e Atlético-MG, o volante Orejuela, ex-Fluminense, e o atacante Miller Bolaños, ex-Grêmio. O meia Juan Cazares, do Atlético-MG, foi preterido pelo treinador.

Confira a lista de convocados do Equador:

Goleiros : Alexander Domínguez (Velez Sarsfield) e Pedro Ortiz (Delfín-EQU).

Defensores : Frickson Erazo (Barcelona-EQU), Gustavo Vallecilla (Deportivo Cuenca-EQU), Robert Arboleda (São Paulo), Juan Carlos Paredes (Emelec) John Espinoza (Aucas-EQU), Cristian Ramírez (Krasnodar-RUS) e Mario Pineida (Barcelona-EQU).

Meio-campistas : Ángelo Preciado (Independiente del Valle), Édison Vega (LDU), Steven Franco (Independiente de Valle), Jefferson Orejuela (LDU), Fernando Gaibor (Independiente-ARG), Sebastián Méndez (Independiente de Valle), Junior Sornoza (Fluminense), Renato Ibarra (América-MEX), Romario Ibarra (Minnesota United-EUA) e Fernando Guerrero (LDU).