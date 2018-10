Arboleda e Sornoza são convocados pelo Equador e devem desfalcar São Paulo e Flu

O técnico Hernán Darío Gómez anunciou nesta quinta-feira a convocação do Equador para dois amistosos este mês, contra Catar e Omã, e desagradou dois clubes brasileiros. Isso porque o zagueiro Arboleda e o meia Sornoza foram lembrados e deverão desfalcar São Paulo e Fluminense, respectivamente, em confrontos importantes pelo Campeonato Brasileiro.

Na briga pelo título da competição, o São Paulo deve perder Arboleda no confronto direto diante de um de seus principais concorrentes diretos. O terceiro colocado do Brasileirão ficaria sem o zagueiro diante do Internacional, vice-líder, no dia 14 de outubro, em Porto Alegre. Por isso, a diretoria tricolor pode pedir a liberação do jogador.

O Fluminense, por sua vez, está bastante distante da briga pelo título brasileiro e também não deve correr riscos de rebaixamento. Por outro lado, ficará sem Sornoza, um dos principais jogadores do elenco, no clássico diante de seu maior rival, o Flamengo, no dia 13, no Maracanã.

O meia Juan Cazares, do Atlético-MG, mais uma vez foi preterido na convocação, mas a lista conta ainda com outros conhecidos do futebol brasileiro. Os zagueiros Kunty Caicedo, ex-Cruzeiro, e Erazo, ex-Vasco, Grêmio, Atlético-MG e Flamengo, além do meia-atacante Miller Bolaños, ex-Grêmio, foram chamados.

A seleção equatoriana encara o Catar no próximo dia 12, em Doha, mesma cidade em que vai pegar Omã quatro dias mais tarde, também em confronto amistoso.

Confira a lista de convocados pela seleção equatoriana:

Goleiros: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield), Hamilton Piedra (Independiente del Valle).

Defensores: Frickson Erazo (sem clube), Kunty Caicedo (Veracruz-MEX), Robert Arboleda (São Paulo), Cristian Ramírez (Krasnodar-RUS), Diego Palacios (Willem II-HOL), Carlos Cuero (Deportivo Cuenca-EQU).

Meio-campistas: Jefferson Intriago (LDU), Carlos Gruezo (FC Dallas), Alan Franco (Independiente del Valle), Sebastián Méndez (Independiente del Valle), Ángelo Preciado (Independiente del Valle), José Francisco Cevallos (Sporting Lokeren-BEL), Junior Sornoza (Fluminense), Renato Ibarra (América-MEX), Ayrton Preciado (Santos Laguna-MEX), Romario Ibarra (Minnesota United).