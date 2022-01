Arboleda e Welington testam positivo para covid-19 e se afastam da pré-temporada no São Paulo

A lista de jogadores contaminados com covid-19 no São Paulo cresceu na manhã deste domingo. Pelas redes sociais, o tricolor paulista anunciou que o zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Welington foram testados positivos para a doença, e que ambos vão seguir os protocolos sanitários determinados pelo Departamento Médico do clube. Segundo o comunicado, os dois jogadores estão assintomáticos.

Com as novas infecções, o São Paulo soma, ao todo, 13 jogadores do elenco testados positivos para o novo coronavírus desde o início do ano. Além da dupla de defensores, Tiago Volpi, Calleri, Gabriel Neves, Miranda, Pablo, Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes também precisaram ser isolados.

Miranda e Gabriel Neves treinaram pela primeira vez na pré-temporada neste sábado, 15. Os dois estiveram com o restante do elenco no CT da Barra Funda após cumprirem os protocolos de saúde do clube. Em situação semelhante, Volpi e Calleri foram liberados para os primeiros treinos de 2022 somente na última sexta-feira, 14. Entre retornos e afastamentos, o clube segue testando periodicamente os jogadores.

Por conta do aumento de pessoas contaminadas e o crescimento de internações em hospitais, a Federação Paulista de Futebol (FPF) informou que vai acatar as sugestões do Governo do Estado de São Paulo e vai limitar o público nos estádios paulistas em 70% da capacidade total . "Desde o início da pandemia de covid-19, a FPF e os clubes paulistas têm seguido todas as diretrizes técnicas e científicas no combate à doença e, desta maneira, a determinação do Governo de São Paulo será cumprida", declarou a entidade.

Ainda nesta semana, a membros da Federação chegaram a se reunir para discutir um novo procolo sanitário para ser adotado no Campeonato Paulista, que tem data para começar no próximo dia 23. Desde o reapresentação dos times, mais de 30 jogadores dos quatro grandes clubes de São Paulo testaram positivo para covid-19.

A equipe de Rogério Ceni estreia na competição no dia 27 de janeiro, às 21h30, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).