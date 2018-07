Arboleda fala de interesse do São Paulo e quer chegar a um acordo

O zagueiro Robert Arboleda, que atua no Universidad Católica, de Quito, se manifestou sobre o interesse do São Paulo em seu futebol. O jogador espera que a negociação dê certo e sabe que tem boas chances de reforçar o time brasileiro nas próximas semanas. Segundo ele, seu empresário está tentando chegar a um acordo.

"Ele viajou para acertar os valores e o contrato. Deus queira que se chegue a um acordo. O São Paulo é um dos maiores clubes da América e fico contente por estar na mira dele. Espero que se feche a contratação da melhor maneira", disse, em entrevista ao site "Mas Deportes".

O zagueiro também comentou a possibilidade de trabalhar com o técnico Rogério Ceni no São Paulo. "Nunca esperei que ele, por tudo que conquistou na carreira, quisesse me contratar. Isso me deixa contente, espero que haja um acerto com o São Paulo", completou o jogador, que tem 25 anos.

Na terça-feira, ele participou de um duelo com a seleção do Equador, diante de El Salvador, nos Estados Unidos, e foi titular. Ele acabou sendo substituído aos 22 minutos do segundo tempo. Arboleda atuou no lado esquerdo da defesa, no lugar que costuma jogar Rodrigo Caio. Para fechar negócio, o São Paulo está disposto a pagar cerca de US$ 2 milhões (R$ 6,6 milhões) pelo defensor.

A diretoria do São Paulo sabe que o atleta pode ser vendido para o futebol europeu nesta temporada e já está se preparando para suprir possíveis saídas. Outro que está na mira do futebol turco é Maicon, que interessa ao Galatasaray e ao Fenerbahçe. Sem contar Lugano, cujo contrato acaba no fim do mês.