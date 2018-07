Arboleda festeja estreia e gol pelo São Paulo, mas lamenta derrota para o Santos

A estreia do zagueiro equatoriano Richard Arboleda foi um dos destaques do São Paulo na derrota por 3 a 2 para o Santos, na noite do último domingo, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão. Firme e seguro, o estreante errou pouco, como no segundo gol do time santista, mas fez um gol no fim da partida e não escondeu a alegria pelo futebol apresentado com a camisa tricolor. Entretanto, não deixou de lamentar o fato de que sua equipe não conseguiu conquistar a igualdade no placar.

"Fiquei feliz com a estreia, sempre sonhei em jogar em um time grande como o São Paulo, mas estou triste, pois não conseguimos o empate. O lado do grupo tem de ficar à frente do lado pessoal. Poderíamos ter conquistado pelo menos um ponto", disse o equatoriano.

O goleiro Renan Ribeiro, que falhou no primeiro gol do Santos, destacou o poder de recuperação da equipe, que estava perdendo por 3 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo e ainda conseguiu dois gols na reação. "Valeu a entrega, do começo ao fim do jogo. Tivemos chances de empatar", disse o jogador.

Renan acredita que a chegada de Dorival Junior, que será apresentado oficialmente nesta segunda-feira como novo técnico do São Paulo, poderá tirar a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão, na qual ocupa o penúltimo lugar, com 11 pontos.

Na próxima rodada, o time enfrenta o único time que está em uma situação pior que ele: o lanterna Atlético-GO, que soma apenas sete pontos. O jogo será no Morumbi, quinta-feira, às 19h30. "O São Paulo não vai ficar nessa situação. O Dorival vai conseguir acertar as coisas", garante o goleiro.