Arboleda lamenta novo tropeço do São Paulo no Paulistão: 'É muita pressão'

Em sua melhor apresentação em meses, o São Paulo bateu na trave e voltou a tropeçar neste início de temporada. Fora de casa, levou gol aos 41 minutos do segundo tempo e perdeu por 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, num jogo movimentado, de viradas, intensidade e bom nível técnico. Ao fim do jogo, Arboleda destacou a atuação do time e lamentou o resultado.

"A verdade é que não fizemos um jogo ruim. Fizemos o que o professor pediu. Jogamos bem em alguns momentos e criamos oportunidades. Lamentavelmente não matamos o jogo. Perdemos por pequenos detalhes, desconcentrações, que vamos trabalhar para melhorar e tentar ganhar no jogo seguinte", comentou o zagueiro.

Com o resultado, o São Paulo somou três jogos sem vencer neste Campeonato Paulista. O time perdeu para o Guarani na estreia e empatou sem gols com o Ituano nas duas primeiras rodadas. As atuações abaixo do esperado, contudo, não se repetiram nesta quinta-feira.

Arboleda atribuiu o novo tropeço à pressão que o time sofre, na esteira das sequências ruins da equipe no segundo semestre de 2021. "É muita pressão. O São Paulo é time grande. Estamos treinando para melhorar, no próximo jogo vamos tratar de conseguir a primeira vitória", prometeu.

Sem vencer nas três primeiras rodadas do Estadual, o técnico Rogério Ceni terá uma semana livre para treinar e preparar a equipe para seu próximo compromisso. O São Paulo volta a campo na quarta-feira da próxima semana para duelar com o Santo André, no estádio do Morumbi.