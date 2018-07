Arboleda reclama da arbitragem: 'Como pode não marcar uma falta dessas?'

O zagueiro Arboleda, do São Paulo, não gostou nada da arbitragem conduzida pelo paranaense Rodolpho Toski Marques no empate em 1 a 1 com o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua conta no Instagram, o equatoriano postou uma imagem do lance do gol de empate do time carioca, quando perdeu a disputa no alto para o atacante Pedro, que cabeceou e marcou já aos 43 minutos do segundo tempo.

"Como é possível que um árbitro não marque uma falta dessas... não prejudique o trabalho", escreveu o zagueiro. "Isto não é um jogo, é um trabalho sério", acrescentou o defensor.

Veja abaixo a reprodução da postagem do zagueiro:

empate deixou o São Paulo em sexto lugar na tabela, posição que pode ser perdida depois do complemento da rodada, nesta segunda-feira. O time volta a jogar no próximo sábado, quando recebe o Atlético-MG, no Morumbi.