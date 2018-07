Arce convoca Balbuena, Romero, Gatito e Barrios para jogos do Paraguai

O técnico Arce convocou nesta quinta-feira quatro jogadores da seleção paraguaia que atuam no futebol brasileiro. Para os jogos contra a Colômbia e Venezuela, pelas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, o treinador chamou o zagueiro Balbuena e o atacante Ángel Romero, ambos do Corinthians, o atacante Lucas Barrios, do Grêmio, e o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo.

A princípio, os quatro jogadores brasileiros não devem desfalcar suas equipes no Brasileirão porque o campeonato será interrompido por causa das duas rodadas das Eliminatórias. Mas, dependendo do tempo de viagem e do desgaste no retorno dos atletas, o quarteto pode virar dúvida para os seus clubes para a 27ª rodada, que será disputada nos dias 11 e 12 de outubro.

O desgaste físico poderia atrapalhar os jogadores "brasileiros" porque o segundo jogo do Paraguai será no dia 10, contra a Venezuela, em casa, em Assunção. O primeiro será no dia 5, contra a Colômbia, fora de casa, em Barranquilla.

Acostumados a serem chamados pelo técnico Arce, o quarteto que atua no Brasil terá a companhia do atacante Antonio Sanabria, maior novidade na lista de 27 convocados do treinador. O jogador do Betis vem se destacando neste começo do Campeonato Espanhol.

Ele anotou dois gols da equipe contra o Levante e ainda marcou o gol decisivo na vitória sobre o poderoso Real Madrid, na semana passada.

Ainda com chances de conquistar sua vaga no Mundial da Rússia, o Paraguai soma 21 pontos e ocupa atualmente o sétimo lugar da tabela das Eliminatórias. O time está a três pontos do quinto colocado, que disputa repescagem - somente os quatro primeiros colocados entram diretamente na Copa do Mundo.

Confira a lista dos convocados da seleção do Paraguai:

Goleiros: Antony Silva (Cerro Porteño), Gatito Fernández (Botafogo) e Alfredo Aguilar (Guaraní);

Defensores: Jorge Moreira (River Plate), Miguel Samudio (América, México), Junior Alonso (Lille), Paulo Da Silva (Libertad), Bruno Valdez (América), Gustavo Gómez (Milan), Fabián Balbuena (Corinthians), Carlos Rolón (Olímpia) e Robert Rojas (Guaraní);

Meio-campistas: Antonio Bareiro (Libertad), Cristian Riveros (Olímpia), Víctor Cáceres (Cerro Porteño), Richard Ortiz (Olímpia), Rodrigo Rojas (Cerro Porteño), Robert Piris Da Motta (San Lorenzo), Óscar Romero (Alavés) e Angel Cardozo (Libertad);

Atacantes: Derlis González (Dínamo de Kiev), Cecilio Dominguez (América), Ángel Romero (Corinthians), Lucas Barrios (Grêmio), Santiago Salcedo (Libertad), Néstor Camacho (Olímpia) e Antonio Sanabria (Betis).