Arena Amazônia atinge 83,2% de conclusão

MANAUS - A Arena Amazônia atingiu 83,2% das obras concluídas, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira pelo governo estadual. O estádio na cidade de Manaus receberá quatro jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2014 e terá capacidade para 46.618 torcedores.

Entre os 12 estádios que receberão jogos da Copa, a Arena Amazônia é um dos seis que ainda não estão prontos. A construção em Manaus é uma das que estão mais atrasadas, mas a expectativa é de que consiga cumprir o prazo estipulado pela Fifa e seja entregue em dezembro.

Nesta fase da obra, o estádio já teve seis mil assentos instalados. Mas a colocação deve ser finalizada apenas em dezembro. Pelo projeto, as cadeiras da Arena Amazônia terão oito variações de cores, entre amarelo e vermelho claro, formando um grande mosaico.

Enquanto continua o trabalho da montagem da estrutura metálica da cobertura do estádio, o sistema de drenagem do campo já está pronto. Assim, o gramado deve ser plantado nos próximos dias - as mudas serão levadas de uma fazenda no interior de São Paulo para Manaus.