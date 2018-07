Arena Amazônia pode ser entregue até o dia 1.º de abril, diz governador

MANAUS - O governador do Amazonas, Omar Aziz, disse que não prioriza a entrega das obras da Arena do seu estado para a Copa de 2014 agora em janeiro. Disse isso ao mencionar a morte de outro operário na construção, o trabalhador Marcleudo de Melo Ferreira, 22 anos, morto sábado. As obras em lugares mais altos do estádio foram interditadas por determinação da Justiça do Trabalho. O operário que morreu caiu de uma altura de 35 metros. O Ministério Público do Trabalho (MPT) realizou perícia no local nesta segunda-feira. Operários chegaram a paralisar as atividade. Eles denunciaram o descumprimento de normas de segurança.

O governador salientou que a entrega do estádio poderá ocorrer dia 1.º de abril, que é uma data limite da Fifa. Esta foi a segunda morte dentro das obras da Arena Amazonas. O outro óbito foi do trabalhador Raimundo Nonato Lima da Costa, de 49 anos, também após uma queda.

A entrega do estádio estava prevista para ocorrer na segunda quinzena de janeiro, com atraso. Segundo o governador, com a vistoria do MPT, não há um posicionamento definida sobre as mudanças no cronograma. "Ainda não temos previsão se a interdição vai afetar a entrega da obra. Em 24 horas, no máximo 48 horas, devemos ter um posicionamento mais claro. O prazo de entrega da obra não é prioridade mais. O governador repetiu: "temos até o dia 1º de abril para que a Fifa assuma a Arena".

Aziz informou ainda que entrou em contato com procuradores do Ministério do Trabalho para cobrar rigor na fiscalização da segurança da obra. "Não existem motivos para a empresa descumprir normas de segurança. A fiscalização e a perícia do Ministério Público do Trabalho foi encerrada no fim da tarde.

O operário da Arena Amazonas, Marcleudo de Melo Ferreira, de 22 anos, caiu de uma altura de 35 metros por volta das 4 horas do sábado. Ele acabou morrendo no hospital. Em março, outro operário do estádio, Raimundo Nonato Lima da Costa, de 49 anos, morreu enquanto trabalhava. Ele caiu de uma altura de cinco metros após perder o equilíbrio ao tentar passar de uma coluna para um andaime, segundo a Polícia Militar. Sua morte foi causada por traumatismo craniano.