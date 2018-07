Arena Amazônia terá jogo de abertura no dia 9 de março

MANAUS - O governo do Amazonas confirmou nesta quarta-feira que o jogo de abertura da Arena Amazônia será realizado no dia 9 de março, entre Nacional (AM) e Remo (PA), pelas quartas de final da Copa Verde. A partida que marca a inauguração oficial de um dos 12 estádios da Copa do Mundo terá público reduzido, com apenas 20 mil dos 44 mil lugares disponíveis para o público.

A Arena Amazônia foi inaugurada informalmente no dia 14 de fevereiro, quando a presidente Dilma Rousseff visitou o estádio em Manaus. Na ocasião, o local ainda passava pelas últimas obras. Agora, porém, o governo estadual avisou que estará tudo pronto para a realização do primeiro evento-teste no dia 9 de março, com a disputa do jogo válido pela Copa Verde.

Dos 20 mil lugares liberados para Nacional x Remo, sete mil serão destinados aos operários que trabalharam na obra e seus familiares. "É mais do que justo que quem construiu seja o primeiro a assistir a um jogo na arena", disse o governador Omar Aziz. E os outros 13 mil serão vendidos ao público em geral, com preços que variam de R$ 50 a R$ 100.

"Os testes são para que se possa aperfeiçoar o que não está funcionando perfeitamente", explicou o governado do Amazonas, que chegou a pedir a compreensão dos torcedores que forem ao estádio com eventuais falhas que possam aparecer. Ele também ressaltou que novos jogos serão realizados no local até 20 de maio, quando a Arena Amazônia será entregue para a Fifa.

Com R$ 669,5 milhões de investimento, sendo R$ 400 milhões de financiamento federal, a Arena Amazônia é uma das nove sedes de jogos da Copa que já foram inauguradas - faltam apenas as de Cuiabá, São Paulo e Curitiba. Ao todo, o estádio em Manaus receberá quatro partidas do Mundial: Inglaterra x Itália, Camarões x Croácia, Estados Unidos x Portugal e Honduras x Suíça.