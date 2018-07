Arena Castelão completa um ano de uso

FORTALEZA - Nesta segunda-feira (27), a Arena Castelão, o primeiro estádio para a Copa do Mundo 2014 a ser entregue, completa um ano de uso. E de lá para cá já se vão mais de 50 eventos, contando jogos oficiais da Copa das Confederações, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, além de sediar shows de Paul McCarteney e Beyoncé. Para este ano tem programados dois grandes shows antes da Copa: Elton John e Roberto Carlos. A Arena Castelão passa a ser território Fifa por 40 dias no final de maio até a segunda semana de julho.

"Nosso balanço foi muito satisfatório nesse primeiro ano. Recebemos os maiores jogadores do mundo durante a Copa das Confederações no ano passado. Em junho, será a vez de dar as boas-vindas às seleções da Alemanha, Uruguai, Camarões, Costa do Marfim, Costa Rica, México, Grécia e, é claro, o Brasil. Queremos mostrar ao mundo o que temos de melhor: um estádio com padrão internacional e torcedores apaixonados pelo futebol", destaca o secretário especial da Copa no Ceará, Ferruccio Feitosa.

O maior público da Arena Castelão no primeiro ano foi a primeira partida oficial de uma competição Fifa no Ceará. A vitória do Brasil sobre o México na primeira fase da Copa das Confederações levou 57.804 pessoas às arquibancadas do estádio cearense. A capacidade do local é de 65 mil pessoas, o maior da região. Neste ano, a Arena Castelão abertura foi a rodada inaugural da Copa do Nordeste 2013, com Ceará x Sport e Fortaleza x Bahia.

Na Copa do Mundo 2014, a Arena Castelão vai receber jogos de três campeãs mundiais: Brasil, Uruguai e Alemanha. São seis partidas programadas do Mundial para o local: Uruguai x Costa Rica (14 de junho), Brasil x México (17 de junho), Alemanha x Gana (21 de junho), Grécia x Costa do Marfim (24 de junho), oitavas de final - 1º B x 2º A (29 de junho) e quartas de final - vencedor 1 x vencedor 3 (quatro de julho).