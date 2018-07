Arena Castelão é interditada por 90 dias após quebra-quebra em clássico

Na ação, Ceará e Fortaleza e a Federação Cearense de Futebol (FCF) também foram punidos. O Fortaleza com uma multa de R$ 15 mil e perda de oito mandos de campo. O Ceará com uma multa de R$ 10 mil e perda de sete mandos de campo. A FCF com multa de R$ 10 mil. Os clubes, a FCF e a Arena Castelão vão recorrer ao Pleno do TJDF-CE.

Após a final do Campeonato Cearense cerca de cinco mil torcedores invadiram o gramado e provocaram quebra-quebra no estádio. Resultado foi um prejuízo calculado em R$ 500 mil, com 1.580 cadeiras quebradas, dezenas de placas de publicidade destruídas, traves arrancadas, redes rasgadas, banco de suplentes e o próprio gramado danificados. Foram registrados ainda roubos de câmaras de televisão.