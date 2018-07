Arena Castelão faz ajustes para reabertura no domingo

Também foram feitas as últimas demarcações para receber e orientar o público e verificação e ajustes das instalações elétricas e hidráulicas, entre outras. Do lado externo, uma das atividades foi a colocação de tapumes para "isolar" as obras da ampliação da avenida Alberto Craveiro - terá duas pistas.

Como a obra, prometida para a Copa das Confederações, ainda está na fase de terraplenagem, há muito barro e poeira ao seu redor. Em todo o entorno da arena, ainda há muito o que fazer, como a construção de canteiros e estacionamentos.

Reformada ao valor declarado de R$ 518,6 milhões, a arena foi entregue em 16 de dezembro, mas a bola vai correr pelo gramado efetivamente a partir deste domingo. É o primeiro dos 12 estádios da Copa do Mundo de 2014 a receber partidas de futebol.

Foram colocados à venda 55 mil ingressos para a rodada dupla, válida pela Copa do Nordeste, a preços que variavam de R$ 25,00 - meia-entrada para arquibancada superior - a R$ 250,00.

Na tarde de sábado, o movimento de compra de bilhetes no Castelão foi pequeno. Não havia filas nos dois setores com bilheterias abertas, mas durante os 40 minutos que a reportagem esteve no local, sempre havia alguém comprando entradas - não foi divulgado balanço de vendas.

Um dos que adquiriram ingressos foi o gerente financeiro João Leiva, de 37 anos, que foi à bilheteria acompanhado do filho Abrão Lucas, de 12. Ambos são torcedores do Ceará. João não assiste a um jogo de seu time deste que o Castelão fechou para reforma, há quase dois anos. "Só gosto de ver futebol no Castelão", disse - os times cearenses jogam com frequência no Estádio Presidente Vargas. "Agora que voltou, quero participar da festa. E estádio ficou maravilhoso".

O torcedor só demonstrou alguma apreensão com o preço do ingresso - pagou R$ 50,00 pelo seu e normalmente o preço da arquibancadas em jogos do futebol cearense é R$ 30.00. "Agora se justifica porque é a reinauguração e terá rodada dupla. Mas se esse preço for mantido, ficará muito salgado para o torcedor comum", avalia João.