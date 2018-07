Arena Castelão recebe certificado de construção sustentável

SÃO PAULO - A Arena Castelão foi o primeiro estádio da Copa do Mundo de 2014 a receber o certificado de sustentabilidade, oferecido pela organização Green Building Council Brasil. O LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é um selo que atesta a respeito do uso racional de água, eficiência energética, uso de materiais de baixo impacto ambiental, entre outros quesitos.

Para obter a certificação, o projeto do estádio foi concebido sob rigorosos critérios de sustentabilidade e eficiência energética. Na questão da redução do consumo de água potável pelo complexo, a economia chegou a 67,61%. A marca foi conquistada com a utilização de metais e tecnologias economizadoras.

A estocagem e coleta de recicláveis também merece destaque. Foram construídas centrais de resíduos para armazenar papel, plástico, vidro e metal e, além disso, a meta de que 50% do entulho da obra deveria ser desviada de aterros foi batida com louvor: durante a obra do complexo, 97,07% dos resíduos gerados foram desviados dos aterros sanitários e empregados em outras finalidades.

Segundo o arquiteto David Douek, diretor da OTEC – consultoria que atuou junto da equipe de projeto e obra da Arena Castelão, "a expectativa é que o estádio sirva de referência para outros prédios públicos no que diz respeito à gestão dos recursos ambientais durante a construção e também durante a operação do edifício".