Arena Corinthians atinge 60% de conclusão das obras

Responsável pela construção do estádio, a Odebrecht divulgou nesta terça-feira que o Itaquerão atingiu 60% de conclusão das obras. Neste mês de dezembro foram colocados o sétimo e o oitavo módulos da estrutura metálica da cobertura do prédio leste. Os trabalhos seguem com aproximadamente 1.900 funcionários no canteiro, divididos em três turnos.

Com 75 metros de comprimento e pesando 140 toneladas, os módulos foram içados e montados pelo maior guindaste sobre esteiras em operação no Brasil, com uma equipe de 40 homens. A instalação do nono e último módulo do setor acontecerá no início do ano que vem, para, então, ser iniciado os trabalhos no prédio oeste.

Outro ponto importante neste mês de dezembro foi o término da fabricação dos elementos pré-moldados de concreto (pilares e vigas) dos quatro prédios que compõem o estádio. No total, mais de 16 mil peças foram utilizadas para isso.

Com o estágio avançado das obras, alguns detalhes de acabamento já começam a ser realizados, como nos espaços reservados para as concessões de lojas e lanchonetes. Alguns banheiros também já estão em fase final, dependendo apenas de retoques.

O Itaquerão começou a ser construído em maio de 2011 e tem previsão de entrega para dezembro do ano que vem. O estádio será palco da abertura da Copa do Mundo de 2014 e de outros cinco jogos da competição.