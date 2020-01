Arena Corinthians passa por reforma para melhorar acesso do torcedor

A Arena Corinthians terá uma novidade para a estreia do time no Campeonato Paulista, quinta-feira, contra o Botafogo. Na ala Norte foi construído um telhado de alvenaria sob as catracas em substituição às tendas de plástico.

As obras para a construção da mesma estrutura no setor Sul começaram nesta segunda-feira e com duração prevista de dois meses, a depender das condições climáticas durante o período.

Outra mudança será no acesso do metrô. Os torcedores que partem da estação Corinthians-Itaquera poderão chegar à arena por meio de uma nova escada, que está sendo construída e será entregue até o próximo dia 2 de fevereiro.

"Ela vai ficar pronta no segundo jogo. Hoje eles acabaram de instalar a parte metálica dela, então a torcida não vai mais precisar cruzar na frente do estacionamento coberto, aquele acesso vai ficar livre e o fluxo de veículos também ficará bem mais fácil”, explica Breno.

O site do Fiel Torcedor, programa de sócios do clube, já deixou disponível a venda para os sete primeiros jogos da equipe na arena na temporada. Além disso, as vendas para não-sócios começaram nesta segunda-feira, no ingressoscorinthians.com. Até o momento, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para os primeiros sete confrontos do Timão em casa.