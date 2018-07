Arena Corinthians pode atingir marca de 2 milhões de torcedores

A Arena Corinthians pode chegar a marca de 2 milhões de pagantes neste sábado na partida entre Corinthians e Ituano, às 21h. Até o momento, 1.972.753 torcedores lotaram as arquibancadas do estádio, localizado na zona leste da cidade de São Paulo. A média de público este ano é de 33,4 mil pessoas em seis jogos.

Em 60 jogos disputados no palco de abertura da Copa do Mundo de 2014, o Corinthians tem ótimo retrospecto: São 45 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas.

Depois de remontar praticamente o time todo para a temporada 2016, Tite terá mais um desafio nos últimos quatro jogos da reta final do Campeonato Paulista: manter seus jogadores motivados. Já classificado para a fase final do estadual, com quatro jogos de antecedência, após derrota do Água Santa na quinta-feira.

A disputa por posições pode ser uma alternativa para a comissão técnica não deixar o ritmo de jogo cair.

Líder do Grupo D com 26 pontos conquistados, o time alvinegro quer manter a melhor campanha geral da competição, hoje são quatro a mais do que o Santos, para garantir a vantagem de jogar em casa até uma possível final.

A ideia era usar força máxima para a partida, mas Rodriguinho, autor de dois gols contra o São Bernardo, teve um problema muscular na coxa direita e é desfalque. Segundo a assessoria de imprensa do clube, ele será reavaliado entre segunda e terça-feira. Destaque nos últimos jogos, o garoto Maycon vai ganhar oportunidade no meio.

A data Fifa também vai diminuir as opções na escalação de Tite. Balbuena, convocado para a seleção paraguaia, e Matheus Vidotto e Luciano, chamados para a seleção brasileira olímpica não estão à disposição. Recuperado de uma fissura na fíbula da perna esquerda, Elias já faz atividades em campo, mas está sendo preparado para retornar apenas no clássico contra o Palmeiras, dia 3 de abril.

Quem pode aparecer em campo depois de quase um mês de molho é Marlone. Contratado junto ao Sport, o jogador está recuperado de um entorse no tornozelo esquerdo sofrido contra a Ferroviária.

CORINTHIANS x ITUANO

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique; Maycon, Giovanni Augusto, Lucca e Guilherme; André; Técnico: Tite

ITUANO: Fábio; Pacheco, Naylhor, Leonardo Luiz e Peri; Guly, Wellington Simião, Claudinho e Guilherme; Marcelinho e Fernando Viana. Técnico: Tarcísio Pugliesi.

Juiz: Norberto Luciano da Silveira.

Local: Arena Corinthians

Horário: 21h Na TV: Pay-per-view