Arena Corinthians só ficará pronta em abril, informa Fifa

COSTA DO SAUIPE - A Fifa informou nesta quinta-feira que o Estádio do Corinthians, em Itaquera, ficará pronto somente em abril, o que atrasa sua entrega em quatro meses da data original. "Já temos informações de que o estádio vai ficar pronto dia 14 ou 15 de abril e acreditamos que se trata de uma questão de confiança. Não há atualmente um plano B. A Fifa tem de pedir a Deus e a Alá para que não haja mais nenhum acidente até a Copa do Mundo e espero que recomecem a reconstrução o mais rápido possível", disse o presidente Joseph Blatter.

De acordo com o diretor de comunicações da Fifa, Walter de Gregório, a data diz respeito ao primeiro evento-teste dentro do estádio do Corinthians, uma partida de futebol. Pode até ser um jogo amistoso ou sem qualquer importância, mas terá de ser um jogo. O novo prazo vai além dos 60 dias que a entidade estipulou em suas primeiras manifestações após a queda do quindaste semana passada, quando dois operários morreram no acidente. As primeiras estimativas da Fifa e dos representantes da Odebrecht, responsável pela obra, e do Corinthians esticavam a entrega para fevereiro ou começo de março de 2014.

Nessa quinta, Blatter revelou que o prazo será maior, para metade de abril, menos de dois meses antes de a bola rolar. Na África do Sul, em 2010, o Soccer City, estádio de abertura e encerramento do torneio, foi entregue também com atraso, mas quase dois meses antes do que será o Itaquerão. A boa notícia, no entanto, é que a Fifa admite que não trabalha com qualquer outra alternativa para a sede de São Paulo, e que conta com a Arena Corinthians para a estreia da seleção brasileira, dia 12 de junho.

A Fifa entende como 'primeiro-teste' um estádio para receber como se deve o torcedor em uma abertura de Copa, com todas as instalações exigidas pela entidade. Antes disso, porém, a construtora deverá entregar a arena com capacidade inferior. Essa primeira entrega está prevista para ocorrer em fevereiro. A Fifa pretende acompanhar de perto todos os passos para a finalização do Itaquerão.