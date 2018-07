Arena Corinthians tem ingressos de até R$ 400 em primeiro jogo oficial

SÃO PAULO - O Corinthians divulgou os preços dos ingressos para o primeiro jogo oficial do Itaquerão, neste domingo, às 16 horas, contra o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. As entradas custam de R$ 50 (atrás dos gols) a R$ 400 (setor VIP) - estes são os preços cheios, sem os descontos de 30% para o Fiel Torcedor. A venda começa nesta terça-feira, às 6 horas, apenas para uma parte dos torcedores que participam do programa de fidelidade do clube.

Das 6 até as 18 horas, apenas Fiéis Torcedores que somam 33 pontos ou mais poderão comprar ingressos. Após às 18 horas, todos os participantes do programa poderão comprar bilhete. A venda para estes sócios se encerra às 23h59 de quarta-feira.

O clube não divulgou a carga total de ingressos para este confronto válido pela quinta rodada do Brasileirão. A tendência é a de que sejam vendidos entre 40 e 43 mil bilhetes. As arquibancadas provisórias não serão testadas neste jogo, embora seja um evento-teste da Fifa para a Copa do Mundo.

FIEL TORCEDOR

Minha Torcida

Norte Inferior* - (R$ 50).

(*) Disponível para torcedores de organizadas cadastrados na Federação Paulista de Futebol.

Minha Vida

Sul Inferior (R$ 50), Leste Superior (R$ 80) ou Inferior (R$ 180).

Minha História

Leste Inferior (R$ 180) e Oeste Inferior (R$ 250).

Meu Amor

Oeste Inferior (R$ 250) e VIP** (R$ 400).

(**) Serviço de alimentação incluído.