Arena Corinthians terá quadra poliesportiva e pista de cooper para a torcida

Em busca de maiores atrações e renda para a Arena Corinthians, a diretoria alvinegra tem se movimentado para levar novidades aos torcedores e algumas delas já devem aparecer em breve. A casa corintiana terá quadras de futebol de salão, de basquete, pista de skate e até uma pista de cooper. O Estado teve acesso, com exclusividade, a uma imagem do projeto de como ficará a Arena com as novidades.

Segundo o superintendente de marketing do Corinthians, Caio Campos, a pista de skate já está quase pronta e deve ser inaugurada em breve. Já as quadras começarão a ser construídas a partir do segundo semestre e serão pagos pela Nike, fornecedora de material esportivo do clube.

“Teremos uma pista de cooper dentro da Arena e quadras para os torcedores poderem se divertir e utilizar o local mesmo em dias que não há jogos”, explicou Campos.

As construções serão feitas próximas às entradas do setor Norte do estádio, local em que geralmente entram as torcidas organizadas. A ideia é não cobrar pela utilização do local e transformar a região em uma referência para que os moradores da região ganhem uma nova opção de lazer.

Em troca, o clube espera arrecadar mais com a venda de produtos em lanchonetes, lojas e estacionamento no local. Vale lembrar que todo o recurso que o Corinthians obtém através da Arena é utilizado para o pagamento da obra, que custará, no total, quase R$ 2 bilhões.

Dentro da Arena, também haverá mudanças. Uma academia de musculação será criada no 10º andar, em um espaço grande que estava vago. No quarto andar, no prédio Oeste, um novo restaurante será construído. “Ainda teremos uma buffet infantil e algumas outras novidades, que vamos divulgando conforme for acertando as parcerias”, explicou Campos, que preferiu não projetar valores.

O objetivo do Corinthians é conseguir transformar a Arena em um complexo multifuncional e uma referência no setor esportivo na região. A realização de shows no local, algo tão raro, também deve ganhar mais atenção e o clube espera ter novidades sobre o assunto ainda neste ano.

O último grande evento na Arena foi o Monster Truck, uma exibição de caminhões que fazem acrobacias. O espetáculo aconteceu dentro do estádio, no fim do ano passado, porque o gramado seria trocado.

Desde que foi eleito presidente do Corinthians, Andrés Sanchez deixou claro que uma das prioridades seria acertar o pagamento da Arena e todos os refinanciamentos pendentes. Para isso, trouxe de volta ao clube, Luís Paulo Rosenberg, um dos mentores da construção da casa corintiana. Andrés garante que em 12 anos, consegue pagar todas as dívidas da Arena.

Fan Fest

O Corinthians também chegou a estudar a possibilidade de organizar uma Fan Fest durante a Copa do Mundo, mas a ideia não foi adiante. O que brecou a novidade foi o fato da Fifa ter exclusividade com uma marca de cerveja e o Corinthians com outra.