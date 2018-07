Gramado da Arena Corinthians vai receber evento com acrobacias de caminhões

O Corinthians anunciou a realização da Monster Jam, evento em que caminhões clássicos fazem acrobacias, manobras radicais, fazem grandes saltos e participam de um grande show que será realizado no gramado do estádio alvinegro, dia 16 de dezembro, às 19 horas.

“Estamos muito felizes em poder anunciar a realização de um evento inédito no Brasil aqui na Arena Corinthians. O nosso torcedor pode ficar tranquilo, pois o evento não vai trazer qualquer risco ao gramado e, além de evidenciar a vocação da Arena como plataforma de entretenimento, atrairá novos visitantes à casa do Corinthians. O corintiano tem orgulho de seu estádio, palco de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e, agora, de mais um grande evento reconhecido em todo o mundo. O Monster Jam encontrou a sua casa no Brasil”, explicou o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade.

Segundo o clube informou, haverá um processo de montagem do sistema anti-impacto e de proteção ao gramado. Para preservar o campo e todo o sistema de drenagem, irrigação e refrigeração do solo, serão colocadas três camadas de material de proteção no local. A Arena Corinthians tem um reforço de fibra sintética com maior capacidade para suportar peso. O gramado será removido antes da montagem do palco. Após o evento, uma nova grama será instalada e tudo deve estar pronto até o início da temporada do ano que vem.

O Monster Jam é um evento que já foi realizado em várias partes do mundo. Só neste ano, a China, França, Espanha, Austrália, México e diversas cidades norte-americanas receberam a prova. Antes de acompanhar as provas, os fãs do Monster Jam podem ver de perto os caminhões em um outro evento, que acontecerá entre às 13h e às 19h também no dia 16 de dezembro.

Os ingressos para o Monster poderão ser adquiridos no site www.monsterjam.com/br a partir de R$ 65,00. Os sócios do Fiel Torcedor poderão comprar com antecipação entre os dias 7 e 21 de agosto. Depois disso, os ingressos ficarão disponíveis para o público geral.