Arena da Amazônia será entregue em 20 de dezembro

MANAUS - O governador do Amazonas, Omar Aziz, afirmou nesta terça-feira, durante visita oficial da Fifa e do Comitê Organizador Local (COL) à Arena Amazônia que o estádio manauara para a Copa do Mundo de 2014 será entregue no próximo dia 20 de dezembro, com uma semana e meia de folga sobre o prazo máximo estipulado pela Fifa.

Aziz também afirmou que o primeiro jogo da Arena da Amazônia será provavelmente na primeira quinzena de janeiro de 2014, numa partida entre os dois times de maior torcida do Estado: Rio Negro e Nacional. Atualmente os dois clubes com mais títulos estaduais no Amazonas mandam seus jogos no Estádio do Sesi, com capacidade para cerca de 5.000 pessoas, apenas.

Há uma semana, a Unidade Gestora do Projeto Copa (UGP Copa) em Manaus apresentou dados dos andamento das obras da Arena, que havia concluído, na ocasião, 76,18% das suas obras. Dentre os seis estádios que ainda precisam ser entregues, o manauara era o que mais preocupava, uma vez que, há um mês era a mais atrasada, estando, na ocasião, apenas 68% pronta.

A Arena da Amazônia vai sediar apenas quatro partidas da Copa do Mundo de 2014, todas da primeira fase. Os outros estádios ainda em obras para a competição que acontecerá a partir do dia 12 de junho são o Itaquerão (São Paulo), Arena da Baixada (Curitiba), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Pantanal (Cuiabá) e Arena das Dunas (Natal).