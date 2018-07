Arena da Baixada já prepara plantio do gramado

CURITIBA - Com o prazo final para entrega do estádio se aproximando, a Arena da Baixada se apressa para deixar tudo certo para o término das obras até o fim do ano e já está preparando o plantio do gramado, que deverá começar a ser instalado no fim de dezembro. O estádio é uma das 12 sedes da Copa do Mundo do ano que vem.

A escolha do tipo de grama a ser plantada (Bermuda Tifgrand combinada com Ryegrass) aconteceu depois de um estudo dos estádios que já estão prontos para a Copa do Mundo e que foram usados na Copa das Confederações. Além disso, foi levado em conta o tipo que melhor se adapta ao clima paranaense.

Mesmo com o plantio programado para dezembro, o gramado já está sendo preparado em uma fazenda na cidade de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Como a grama já está enraizada há mais de dois anos, a expectativa é de que a instalação seja rápida e que o campo esteja pronto para receber jogos quase imediatamente.