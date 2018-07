Arena da Baixada recebe telão e apresenta avanços do gramado

SÃO PAULO - Após ganhar um voto de confiança da Fifa ao ser mantida entre as sedes da Copa do Mundo, a Arena da Baixada apresentou avanços na reforma das instalações. Nesta segunda-feira, o Atlético-PR divulgou imagens da instalação do telão no estádio, além do plantio do gramado que receberá quatro partidas do Mundial.

As principais frentes de trabalho em andamento no local estão ligadas à finalização da cobertura e à instalação das cadeiras do estádio. Na semana passada, 15 mil unidades haviam sido colocadas nas arquibancadas. O estádio também recebe melhorias no seu entorno, como a construção de um edifício-garagem.

A menos de 110 dias para a abertura da competição, a Arena da Baixada chegou a 94% de conclusão. O número de operários no canteiro de obras passou de 980 para 1,5 mil. As obras começaram há 27 meses, em novembro de 2011. Entre os 12 estádios da Copa do Mundo, oito já foram concluídos. A Arena da Baixada é a mais atrasada. A previsão é que a entrega do estádio ocorra até o dia 15 de maio, a menos de 30 dias do Mundial.

Na Copa do Mundo, o local será palco de jogos da primeira fase. No dia 16, recebe a partida entre Irã e Nigéria. Quatro dias depois, será a vez de Honduras e Equador jogarem no estádio. Dia 23, Austrália e Espanha se enfrentam. O fechamento da participação da Arena ocorre no encontro entre Argélia e Rússia.