Arena da Copa em Volvogrado é inaugurada em final com mais de 40 mil pessoas

A Arena Volgogrado, um dos palcos da Copa do Mundo de 2018, foi inaugurada oficialmente nesta quarta-feira. O novo estádio já havia recebido outros dois testes, mas com carga de público reduzida. Desta vez, A União Russa de Futebol (RFU, na sigla em russo) abriu os portões para que os torcedores acompanhassem a decisão da Copa da Rússia.

No total, 40.387 torcedores acompanharam a vitória do Tosno por 2 a 1 sobre o Avangard Kursk. Antes do início do duelo, houve cerimônia de abertura, que contou com show de cantores locais e a presença do governador da região, Andrey Bocharov.

A arena receberá quatro jogos da fase de grupos do Mundial: Tunísia x Inglaterra, em 18 de junho, Nigéria x Islândia, no dia 22, Arábia Saudita x Egito, no dia 25, e Japão x Polônia, no dia 28.

O estádio em Volgogrado existe desde 1958. Ele foi construído próximo ao rio Volga, uma região que recebeu combates entre tropas soviéticas e alemãs na Segunda Guerra Mundial. Por conta da Copa do Mundo, o antigo estádio foi demolido para atender às recomendações da Fifa. A arena hoje é um complexo esportivo que também conta com 10 ginásios para diferentes modalidades.