Arena das Dunas recebe os dois primeiros jogos de sua história

NATAL - Inaugurada na quarta-feira com um evento político que teve a presidente Dilma Rousseff, a Arena das Dunas, em Natal, recebe neste domingo os dois primeiros jogos de sua história. América e Confiança (SE) se enfrentam às 16h, horário local (17h de Brasília), pela Copa do Nordeste. Às 19h, ABC e Alecrim jogam pelo Campeonato Potiguar.

A rodada dupla é o primeiro desafio do sétimo estádio que receberá a Copa do Mundo a ser entregue - o primeiro depois da Copa das Confederações. Ele é considerado por muitos especialistas candidato a se tornar elefante branco após a festa do Mundial. A concessionária responsável pela gestão da Arena das Dunas, no entanto, acredita que o contrato feito com América e ABC para que joguem no local por 20 anos, além dos shows que planeja fazer regularmente, tornarão o espaço viável economicamente.

Construída em 29 meses - foi o último estádio a ter as obras iniciadas e esteve sob ameaça de exclusão do Mundial -, a Arena das Dunas teve custo estimado em R$ 423 milhões, dos quais R$ 396,5 milhões emprestados pelo BNDES. Na inauguração, Dilma disse que o custo final ficou 3% abaixo do estimado inicialmente.

Na Copa, a Arena das Dunas receberá México x Camarões (13 de junho), Gana x Estados Unidos (16), Japão x Grécia (19) e Itália x Uruguai (24). Depois, terá a capacidade reduzida de 42 mil para 31.375 pessoas.

A rodada dupla deste domingo representará bom teste para a segurança, porque duas torcidas rivais estarão no estádio - na sexta-feira, os torcedores sofreram para comprar ingressos porque as vendas começaram com 1h30 de atraso. A polícia montou esquema reforçado e a Federação local, em campanha pela paz, imitou a Federação Paulista e determinou que os auxiliares de arbitragem trabalham com bandeiras brancas.