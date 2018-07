Arena das Dunas supera greves durante ano e atinge 50% de conclusão de obras

NATAL - Apesar de ter sofrido com três greves de operários durante o ano, a Arena das Dunas vai fechar 2012 com 50% das obras concluídas, segundo balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Norte. O estádio em Natal é um dos 12 que estão sendo construídos ou reformados no Brasil para receber a Copa do Mundo de 2014.

Atualmente, cerca de 1.600 operários estão trabalhando em três turnos nas obras da Arena das Dunas. Com isso, o anel inferior das arquibancadas está praticamente finalizado e o superior começa a ser montado. E a previsão de entrega do estádio continua mantida para dezembro de 2013, dentro do limite imposto pela Fifa.

Com investimento de R$ 417 milhões, sendo R$ 396,5 milhões de financiamento federal, a Arena das Dunas terá capacidade para 42 mil pessoas, sendo que 10 mil lugares serão de assentos móveis, exclusivos para a realização da Copa. Durante o Mundial, o estádio em Natal receberá quatro jogos, todos da primeira fase.

Por enquanto, dois dos 12 estádios já foram inaugurados: Castelão, em Fortaleza, e Mineirão, em Belo Horizonte - ambos agora em dezembro. Os demais serão entregues ao longo de 2013, sendo quatro deles ainda no primeiro semestre (Rio, Brasília, Recife e Salvador), por serem sede da Copa das Confederações em junho.