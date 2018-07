Arena das Dunas testará iluminação durante festa de réveillon

NATAL - A passagem do ano também marcará um teste para a Copa do Mundo de 2014, evento mais aguardado do próximo ano no Brasil. Isso porque a Arena das Dunas, estádio de Natal que receberá jogos do Mundial, receberá um teste de iluminação na noite desta terça-feira, durante a festa de réveillon. "Já testamos som, telões, parte hidráulica, de segurança e em breve serão feitas simulações com usuários testando catracas, poltronas e dependências do estádio", explica o engenheiro Charles Maia, diretor da Arena das Dunas.

De acordo com o governo do Rio Grande do Norte, todas as luzes do estádio serão acesas às 22 horas desta terça-feira, mas nenhum evento será realizado no interior da Arena das Dunas, que será inaugurada em 20 de janeiro, com a esperada presença da presidente Dilma Rousseff. Três dias depois haverá festa de confraternização entre operários que trabalharam na obra. Os primeiros jogos serão disputados em 26 de janeiro, com América-RN x Confiança, pela Copa do Nordeste, e ABC x Alecrim, pelo Campeonato Potiguar, de forma a levar ao estádio as duas maiores torcidas do Rio Grande do Norte.