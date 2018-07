Arena de Pirituba é plano B para abertura da Copa-2014

O projeto conta hoje com apoio de empresários ligados à Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e da União Brasileira dos Promotores de Feiras (Ubrafe). "Seria uma boa alternativa para os shows do Pacaembu e para a Copa de 2014", disse Carvalho no encontro. No dia 26 de janeiro de 2008, quando o projeto do polo de eventos foi lançado, o presidente da SPTuris já havia declarado que o local seria uma opção para o Mundial. Para receber a partida de abertura, um estádio precisa abrigar 65 mil pessoas.

O próprio prefeito confidenciou em março a alguns empresários e a dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o futuro complexo para eventos, com área de 4,9 milhões de metros quadrados, poderia ser adaptado com capacidade maior e, dessa forma, ficar apto para receber o evento. A prefeitura, inclusive, já tem estimativa de obter, numa fase inicial, investimentos de R$ 320 milhões da iniciativa privada para a construção do novo estádio. O custo final de todo o complexo chegaria a R$ 1 bilhão.

Oficialmente, contudo, o governo municipal adotou nesta terça-feira discurso uníssono para tentar "blindar" a candidatura do estádio são-paulino. Um dos receios da administração é de que os empresários que já declararam apoio à construção do novo centro de convenções se afastem com a possibilidade de a arena ser voltada para jogos de futebol.

Desde o início do projeto, os empresários defendem que a arena seja totalmente adaptada para receber os shows que hoje são realizados, por exemplo, no Morumbi, na Chácara do Jockey e no Pacaembu. Na opinião dos investidores, a capital não conta com uma arena específica para shows de grande porte.

Mas o principal problema, segundo avaliam secretários de Kassab e a SPTuris, é que a licitação e a burocracia para a construção de todo o complexo de eventos demorariam pelo menos dois anos, enquanto a reforma do Morumbi poderia ser viabilizada de forma mais rápida. Também seria necessário mudar ainda este mês todo o projeto original do polo feito pela Cia City, proprietária de uma parte do terreno. Em 2009, a área do complexo de eventos em Pirituba, equivalente a quatro Parques do Ibirapuera, foi declarada de utilidade pública pelo governo. Desde então, nenhuma intervenção foi realizada no local.

No terreno também são planejadas as construções de um hotel e de um pavilhão de eventos quatro vezes maior que o do Anhembi. A obra está prevista para ser viabilizada por meio de Parceria Público-Privada (PPP), cuja licitação pode demorar até três anos para ser finalizada. Problemas à parte, a aposta é de que não existe outra solução para a capital sediar jogos da Copa de 2014 caso o projeto do Morumbi seja reprovado pela Fifa.