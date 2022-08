Arena do Grêmio promete recorrer de interdição de setor do estádio após briga entre torcedores

A administração da Arena do Grêmio prometeu, nesta terça-feira, recorrer da decisão da Justiça gaúcha de interditar por 90 dias a Arquibancada Norte após uma briga entre torcedores tricolores que tomou conta do setor durante o duelo entre Grêmio e Cruzeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro, no último domingo.

A intenção dos responsáveis pelo estádio em Porto Alegre é que os espaços estejam liberados já para o próximo compromisso do Grêmio no local. Os comandados de Roger Machado entram em campo sexta-feira, às 19h, para enfrentar o Ituano, novamente pela divisão de acesso.

Como medida imediata após o ocorrido, o Grêmio conseguiu identificar dois dos envolvidos na confusão. Eles foram proibidos de voltar a frequentar os jogos da equipe gaúcha. Além disso, as organizadas Geral do Grêmio, Rasta, Garra Tricolor e Torcida Jovem foram suspensas. Seus integrantes não poderão ingressas em qualquer setor do estádio, tampouco terão como usar uniformes, bandeiras ou instrumentos que identifiquem essas organizadas.

"O que deveria ser feito é a punição de todos os envolvidos, e não prejudicar parte da nação tricolor que vem assistir a um jogo em paz. Inclusive, a maior parte dos envolvidos já foi identificada, com o auxílio das imagens das câmeras de segurança da Arena. Na oportunidade, foram conduzidos para o posto policial e apenas um não possuía o cadastro biométrico, o qual acessou o setor no momento da invasão", explicou Mauro Araújo, presidente da Arena.

Mauro Araújo também argumenta que a Arquibancada Norte é segura e segue todos os padrões de segurança previamente estabelecido pela autoridades para sua liberação. O dirigente também aponta que não houve falha na biometria, mas alguns torcedores invadiram o estádio e afrontaram o Batalhão de Choque da Polícia Militar.

"O momento exige repudiar e punir os envolvidos nas brigas que colocaram em risco a segurança de todos os presentes no setor da Arquibancada Norte. Todos os colaboradores da Arena do Grêmio, atuam exaustivamente para que o estádio possa ser sempre um ambiente familiar, de alegria e segurança", finaliza nota enviada pela administração da Arena do Grêmio.